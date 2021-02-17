سقوط باكية وعامود إنارة بكوبرى المظلات بسبب سوء الأحوال الجوية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية التى شهدتها محافظة القليوبية منذ أمس الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء، تسببت فى سقوط باكية من الحديد الجانبى بكوبرى المظلات، بالإضافة إلى عامود الإنارة، وعلي الفور تم التواصل مع الهيئة العامة للطرق والكبارى للقيام بالإصلاحات وجارى الإصلاحات.

وأكد اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، أنه تم رفع حالة الطوارئ تنفيذ لتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، استعدادا لسوء الأحوال الجوية للأمطار ورفع درجة الاستعداد القصوى، موضحا أنه خلال المرور الميدانى لتفقد حي غرب شبرا الخيمة نظرا لسوء الأحوال الجويه تبين سقوط باكية من كوبرى المظلات وعامود الإنارة.

وتابع، أنه على الفور تم التواصل مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، للقيام بالاصلاحات وجارى الإصلاحات.

وشهدت مدن محافظة القليوبية، صباح اليوم، الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء بالمحافظة، صاحبها نشاط كبير بحركة الرياح، مع توقعات بزيادة سقوط الأمطار على مدن المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد المصرية بسقوط الأمطار.

فيما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتى قد يصاحبها انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا، مشددا على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا أستدعى الأمر.

وأكد تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أى مشكلة تطرأ، مشددًا على رفع درجة الاستعداد والتأهب منذ الآن وحتى انتهاء الموجة والتى قد تستمر لمدة يومين والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة واتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار، مع انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.

كما شدد المحافظ على الآتي:

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل فى نطاقه والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والاشتراطات بها ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

- مراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلى لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف.

- المتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أى تجمعات للمياه أو الرمال عليها.

- الاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكافة المرافق مع التواجد المستمر بالشارع على مدار الساعة.

- استمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق.

- مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف.

- متابعة كابلات الضغط العالى المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأهاب المحافظ، بالمواطنين أثناء الأمطار والرياح الشديدة التى قد يصاحبها رعد وبرق بالالتزام بمنازلهم إلا للضرورة وكذا الالتزام بإتباع الإرشادات التالية :- • تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والرمال وعدم التوقف لأى سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية.

• تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك.

• فصل التيار الكهربائى عن المنزل فى حالة الخطورة المحتملة.

• التواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحى ) فى حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها.

• فصل التيار الكهربائى غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.

• عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.

الجزء المنهار بالكوبرى



الجزء المنهار بعامود الإنارة



خلال إصلاح الجزء المنهار



خلال أعمال الإصلاح



خلال معاينة الكوبرى



رئيس حى غرب شبرا الخيمة يعاين الكوبرى



سقوط باكية من كوبرى المظلات بالقليوبية