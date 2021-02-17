اليوم السابع
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سفير روسيا بلبنان: نساعد فى توزيع لقاح كورونا بالدول بحسب القوانين المحلية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:01 م
سفير روسيا بلبنان: نساعد فى توزيع لقاح كورونا بالدول بحسب القوانين المحلية كورونا
كتب أحمد عرفة

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أكد السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف أن روسيا تساعد في توزيع اللقاح على مختلف الدول بحسب القوانين المحلية، وقد حصل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا على إذن الاستخدام في لبنان وقد فتحنا الطرق لتزويد لبنان باللقاح.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال السفير الروسي لدى لبنان : نحن نؤيد اقتراحات وزارة الصحة العامة اللبنانية لأننا نعتقد أنها مسؤولة بشكل كامل عن توزيع اللقاح على الشعب اللبناني.

 

وتابع السفير الروسي لدى لبنان: "توصلنا إلى الاتفاق على تنفيذ الخطوات اللازمة في الأيام المقبلة ونأمل البدء بالتعاون الجدي والفعلي في استيراد اللقاح الروسي لوقف ومكافحة فيروس كورونا".

 


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كورونا

كوفيد 19

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