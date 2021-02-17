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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17-2-2021

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:38 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17-2-2021 الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 17-2-2021، أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.08 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار وسجل 15.57 جنيه للشراء، 15.67 جنيه للبيع، بينما انخفض سعر صرف اليورو 18.81 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.88 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وهذة الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى اليوم.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.14  جنيه للشراء.

4.17  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.08  جنيه للشراء.

4.17  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.08  جنيه للشراء.

4.17  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.06  جنيه للشراء.

4.21  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.08  جنيه للشراء.

4.17  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.09   جنيه للشراء.

4.17   جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 

4.14  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

4.08  جنيه للشراء.

4.18  جنيه للبيع.


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