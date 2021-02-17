اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ستاندرد أند بورز تنوى تقييم تخلفات دول خطة مجموعة العشرين لتخفيف الدين

الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:58 م
ستاندرد أند بورز تنوى تقييم تخلفات دول خطة مجموعة العشرين لتخفيف الدين ستاندرد أند بورز - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت ستاندرد أند بورز جلوبال إنها ستجري "تقييما لكل حالة على حدة" للدول الساعية إلى تخفيف أعباء قروضها من الدائنين بالقطاع الخاص عن طريق خطة مجموعة العشرين، وذلك لتحديد ما إذا كانت قد تخلفت عن سداد ديونها التجارية.

خفضت ستاندرد أند بورز وفيتش تصنيف إثيوبيا بعدما أشارت أديس أبابا إلى أنها ستكون أول بلد لديه سندات حكومية دولية، وليس متخلفا بالفعل عن السداد، يستخدم خطة "إطار العمل المشترك" الجديدة لمجموعة العشرين.

تسمح الخطة، المتاحة لأكثر من 70 من الدول الأشد فقرا في العالم، للحكومات بإرجاء السداد أو التفاوض على خفض ديونها للدائنين بالقطاع الخاص في إطار برنامج إغاثة أوسع نطاقا.

تعتبر وكالات التصنيف عادة أي ضرر يلحق بمدفوعات دائني القطاع الخاص تخلفا عن السداد يمكن أن يوقد شرارة مشاكل مالية وقانونية بالسوق.

وقالت ستاندرد أند بورز في مذكرة بحثية "عندما يصل الأمر إلى سعي دولة ما إلى تخفيف أعباء الديون من الدائنين بالقطاع الخاص، سنجري تقييما لكل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان هناك تخلف عن السداد".

 


مجموعة العشرين

ستاندرد أند بورز

القطاع الخاص

سندات حكومية

القروض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة