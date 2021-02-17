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سامح شكرى: نسعى لتوسيع رقعة التعاون مع باكستان بما يخدم المصالح التنموية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:43 م
سامح شكرى: نسعى لتوسيع رقعة التعاون مع باكستان بما يخدم المصالح التنموية سامح شكرى ونظيره شاه محمود قرشى
كتب محمد عبد العظيم

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أشاد سامح شكرى وزير الخارجية بالعلاقات الممتدة بين مصر وباكستان، خاصة أنها كانت تتخذ مواقف داعمة للقضايا العربية والقضايا المرتبطة بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تتعاون مع باكستان فى العديد من القضايا والتعاون مستمر لدعم الجهود التنموية.

 

وأضاف سامح شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الباكستانى: "نسعى لاستعادة مجالات التعاون من خلال دورات متلاحقة من التعاون الثنائى، وتبادل الزيارات على مستوى القمة، حتى نعيد العلاقة الخاصة التى تربط البلدين، وتوسيع رقعة التعاون بما يخدم المصالح التنموية والتوافق بين الدولتين حول القضايا السياسية على الساحة الإقليمية والدولية".


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