اليوم السابع
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خالد صلاح
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رياح وأمطار متقطعة على الإسكندرية فى ثان أيام موجة الطقس السيئ

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:24 ص
رياح وأمطار متقطعة على الإسكندرية فى ثان أيام موجة الطقس السيئ كورنيش الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قدم اليوم السابع فيديو لايف، حول موجة الطقس السيئ الذي تشهده مدينة الإسكندرية، حيث هطلت الأمطار المتقطعة بدرجات متفاوتة منذ الصباح، صاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.

 

يأتي ذلك في الوقت قام اللواء محمود نافع رئيس مجلس الادارة منذ الساعات الأولي من فجر اليوم بمتابعة والمرور علي جميع التمركزات تزامنا مع تساقط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، تم خلالها المرور علي تمركزات كوبري كليوبترا للاطمئنان علي جاهزية البدالات وسيارات شفط المياه ورغم تساقط الامطار المتوسطة لم يحدث اي تجمع لميلة الأمطار.

من جهة أخرى أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر القائمة على أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ لاستقبال نوة الشمس الصغرى، حيث قام عمال النظافة منذ ساعات الصباح الأولي، بمعاونه الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة في أعمال كسح مياه الأمطار الخفيفة لأقرب شنيشة أو مطبق.

 

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أمطار متقطعة فى الإسكندرية 
 
 
WhatsApp Image 2021-02-17 at 10.04.01 AM
انخفاض درجات الحرارة فى الإسكندرية

طقس الاسكندرية

امطار

نوة الشمس الصغرى

حالة الطقس

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