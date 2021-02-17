روسيا: لا يوجد مسوغ قانونى للإفراج عن نافالنى

كتب أحمد عرفة

أكدت السلطات الروسية، أنه لا يوجد فى روسيا مسوغ قانونى للإفراج عن الناشط الروسى المعارض أليكسى نافالني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاحتجاجات المؤيدة للناشط أليكسي نافالني، نشأت على خلفية تذمر الروس المتراكم بسبب الوباء.

وقال بوتين - الأحد في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" - إنه عندما يبدأ الشخص في العيش بشكل أسوأ، يبدأ في لوم السلطات على ذلك وهذا هو قدر الرؤساء ولا يمكن فعل شيء حيال ذلك، مشيرًا إلى أن أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى يحاولون الاستفادة من ذلك، والأمور لما كانت بهذا الحجم لولا تراكم الإرهاق والتذمر من الوضع المالي بشكل عام لدى المواطنين.