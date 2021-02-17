روسيا تعتقل 19 إرهابيا للاشتباه فى تخطيطهم لهجمات إرهابية

رويترز

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي قوله اليوم الأربعاء إنه ألقى القبض على 19 إرهابيا للاشتباه في التخطيط لهجمات بشمال القوقاز.