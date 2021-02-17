اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:36 ص
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روسيا تعتقل 19 إرهابيا للاشتباه فى تخطيطهم لهجمات إرهابية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:15 ص
روسيا تعتقل 19 إرهابيا للاشتباه فى تخطيطهم لهجمات إرهابية الشرطة الروسية - صورة أرشيفية
رويترز

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي قوله اليوم الأربعاء إنه ألقى القبض على 19 إرهابيا للاشتباه في التخطيط لهجمات بشمال القوقاز.

وذكر جهاز الأمن أنه ضبط حزاما ناسفا وعبوات متفجرة وأسلحة آلية بحوزة المشتبه بهم.

 


روسيا

القوقاز

جهاز الأمن الاتحادي

عبوات متفجرة

أسلحة آلية

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