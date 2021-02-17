اليوم السابع
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روحاني فى اتصاله مع ميركل: دول المنطقة هى من تحدد مصيرها

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:42 م
روحاني فى اتصاله مع ميركل: دول المنطقة هى من تحدد مصيرها حسن روحانى
كتب أحمد عرفة

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أكدت الرئاسة الإيرانية، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبحث معها الاتفاق النووي والوضع الإقليمي، وفقا لمصادر إعلامية.

وقال حسن روحاني في اتصاله مع أنجيلا ميركل، إنه إذا كان الأوربيون يريدون الحفاظ على الاتفاق النووي فعليهم إثبات ذلك عمليا.

وتابع حسن روحاني في اتصاله مع أنجيلا ميركل: دول المنطقة هي من تحدد مصيرها وحل مشاكلها يكون عبر الحوار بينها.

وقال حسن روحاني في اتصاله مع أنجيلا ميركل، إنه يجب العمل على إيجاد حل للأزمة اليمنية ووضع حد للكارثة الإنسانية هناك.


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