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روحاني: إيران مستعدة للالتزام بالاتفاق النووى فور رفع العقوبات الأمريكية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:00 ص
روحاني: إيران مستعدة للالتزام بالاتفاق النووى فور رفع العقوبات الأمريكية روحانى - بايدن
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن إيران مستعدة للالتزام بالاتفاق النووي فور رفع العقوبات الأمريكية، مشددا على رفض طهران أي تغيير في الاتفاق النووي، قائلا: لن نقبل إعادة التفاوض عليه".

وأضاف "روحاني" فى كلمة متلفزة، إن الاتفاق النووي لن يشمل التفاوض بشأن برنامجنا الصاروخي أو ملفات المنطقة مع واشنطن وأوروبا، مشيرا إلى أن عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتواصل في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأكد الرئيس الإيراني، الالتزام بتنفيذ قرار البرلمان المتعلق بوقف العمل بالملحق الإضافي للاتفاقية.


ايران

الاتفاق النووي

بايدن

حسن روحاني

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