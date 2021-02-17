اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:12 م
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رئيس وزراء بريطانيا يدرس إنهاء الإغلاق العام بسبب كورونا يوليو المقبل

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:54 م
رئيس وزراء بريطانيا يدرس إنهاء الإغلاق العام بسبب كورونا يوليو المقبل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
لندن (أ ش أ)

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كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، يدرس في الوقت الراهن خطط إنهاء الإغلاق العام فى البلاد بسبب فيروس كورونا بشكل تدريجي على عدة مراحل، قد تنطوي على أن يتم إنهاء الإغلاق وإعادة فتح جميع الأنشطة في البلاد بحلول شهر يوليو.

وأوضحت الصحيفة البريطانية -في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن جونسون يعتزم تخفيف إجراءات الإغلاق بشكل تدريجي على أن يتم إعادة فتح الحانات والمطاعم في شهر مايو المقبل، وإعادة فتح الفنادق وأماكن العطلات المحلية بالكامل في شهر يوليو.


جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطانى الذى من المتوقع أن يعلن رسميا في 22 فبراير الجاري عن خطته التي ستحدد مسار الخروج من عملية الإغلاق العام في البلاد، قال أول أمس الاثنين: "علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن إنهاء الإغلاق، إذ نريد أن نرى تقدما مصحوبا بالحذر فيما يتعلق بمواجهة الوباء، ليكون إنهاء الإغلاق دائما ولا رجعة فيه".

ولفت جونسون إلى أنه "رغم تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، فإنها تظل مرتفعة نسبيا، وتتسبب بوفاة الكثير من المواطنين".
وأعطت بريطانيا 15.062 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح، و537715 الجرعة الثانية وذلك في أسرع عملية تطعيم مقارنة بعدد السكان على مستوى البلاد الكبرى.
وفي سياق متصل، تبدأ بريطانيا، يوم الاثنين المقبل، تطبيق الحجر الصحي الفندقي على القادمين إليها من 33 دولة، في محاولة لمنع تسرب السلالات الجديدة من فيروس كورونا للبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية قد نجحت في تحقيق هدفها القائم على تطعيم كل الفئات الأكثر عرضة للخطر قبل منتصف الشهر الجارى.

 


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