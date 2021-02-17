رئيس مدينة بيلا بكفر الشيخ: تعديل المخطط الاستراتيجى العام للمركز

قال أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، إنه ناقش مع المهندس ممدوح عبدالحليم، رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا، وفريق العمل بالمركز وممثلي إدارة التخطيط التنمية العمرانية بمحافظة كفر الشيخ ومدينة بيلا والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة بيلا، ومخرجاتها ومراحل العمل في المشروع، وسيتم فتح قيود الارتفاع لأكثر قيد ممكن وهو 36 مترًا.
وأضاف إسماعيل: تم وضع التعديلات الخاصة بالمخطط الاستراتيجي العام والرد على الاستفسارات، وأسفرت المناقشة عن عدة ملاحظات من بينها تعديل بعض الشوارع بالمدينة، وتم توقيعها على خريطة جغرافيّة للعمل عليها في إدارة التخطيط بالمحافظة.
وأكد رئيس مدينة بيلا، أنه سوف يتابع مستجدات الأمور الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي بالمدينة ورفع كافة الاقتراحات الممكنة خلال التنفيذ للعمل على جعل الأمر يساعد قطاع أكبر من المدينة ويساهم في النهوض ببيلا.
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