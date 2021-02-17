رئيس مدينة بيلا بكفر الشيخ: تعديل المخطط الاستراتيجى العام للمركز

وأضاف إسماعيل: تم وضع التعديلات الخاصة بالمخطط الاستراتيجي العام والرد على الاستفسارات، وأسفرت المناقشة عن عدة ملاحظات من بينها تعديل بعض الشوارع بالمدينة، وتم توقيعها على خريطة جغرافيّة للعمل عليها في إدارة التخطيط بالمحافظة.

وأكد رئيس مدينة بيلا، أنه سوف يتابع مستجدات الأمور الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي بالمدينة ورفع كافة الاقتراحات الممكنة خلال التنفيذ للعمل على جعل الأمر يساعد قطاع أكبر من المدينة ويساهم في النهوض ببيلا.