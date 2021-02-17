اليوم السابع
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رئيس شركة المياه بالإسكندرية: سيطرنا على المطار وتوقعنا كميات هطوله

الأربعاء، 17 فبراير 2021 07:43 م
رئيس شركة المياه بالإسكندرية: سيطرنا على المطار وتوقعنا كميات هطوله
ماجد تمراز

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أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أنه تم التعاون مع باقي الأجهزة الأمنية وأصبح هناك توقع بكميات الأمطار، مشيرا إلى أن هناك جاهزية منذ يوم الاثنين الماضي، حيث تم احتواء كميات الأمطار على الرغم من الكميات الكبيرة التي هطلت.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يذاع على قناة الحياة: "الأمطار مستمرة في العجمي والعامرية متوسطة وغزيرة، وفي الإسكندرية البحر ارتفع وصعدت الأمواج بعدد من المناطق المطلة على الكورنيش، وتم التعامل مع ذلك على أكمل وجع من قبل شركة النظافة والكهرباء والأحياء".

وقال: "منذ أمس حتى اليوم لم يتوقف محور في الإسكندرية، حيث يتم التعامل على الفور مع أي كميات مياه تهطل من الأمطار".


الامطار

الاسكندرية

محافظة كفر الشيخ

الطقس

الطقس اليوم

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