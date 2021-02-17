اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف يترأس اجتماعين ويقرر صرف 500 جنيه مكافأة للعاملين

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:34 م
رئيس جامعة بنى سويف يترأس اجتماعين ويقرر صرف 500 جنيه مكافأة للعاملين رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم اجتماعي مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، واللجنة العليا للوافدين بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمستشار المالي ومدير مركز الإنتاج والدكتور حسام نصار المنسق العام للوافدين وخالد يسن أمين عام الجامعة وأعضاء مجلسي الإدارة.

وتمت مناقشة عدد من الموضوعات خلال اجتماع مركز الإنتاج والخدمات الطلابية منها توفير احتياجات المركز من الأدوات الكتابية وأدوات المعامل لتشغيل مكتبة بمجمع ال 300 فدان وتزويد وحدة الألبان ببعض المعدات لتطوير الإنتاج والموافقة على مقترح بتجهيز وحدة مصنعات اللحوم.

وخلال اجتماع اللجنة العليا للوافدين تم مناقشة تنظيم العمل بين إدارة الوافدين ومركز التعليم المدمج في حالة رغبة عدد من الطلاب الوافدين الالتحاق بالمركز، وبالنسبة للطلاب الوافدين الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى مصر في شهري فبراير ومارس بسبب غلق المطارات نتيجة لجائحة كورونا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول وافق المجلس على عمل الامتحان لهم فور وصولهم.

كما الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم ، قراراً بصرف مكافأة 500 جنيها لجميع العاملين الثابتين والمؤقتين بجميع كليات ووحدات الجامعة وذلك بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، ولإدخال البهجة والسرور عليهم وعلي أسرهم، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

 

 


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