اليوم السابع
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رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:46 م
رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية جانب من عمل اللجنة
المنوفية - محمود شاكر

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ترأس الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم، لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية، وذلك بعضوية الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على بدوى رصاص عميد التربية النوعية الأسبق، والدكتور جمعة حسين وكيل الكلية الأسبق.

 

تقدم لمنصب عميد كلية التربية النوعية بأشمون، الدكتور محمد زيدان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والذى قدم عرضا تفصيليا عن رؤيته لتطوير الكلية، وخطة العمل التى يسعى إلى تنفيذها.

 


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