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رئيس الوزراء يتابع المشروع القومى لتطوير القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:59 م
رئيس الوزراء يتابع المشروع القومى لتطوير القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الاجتماع الدورى لمتابعة المشروع القومى لتطوير القرى، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".
 
كان رئيس الوزراء، قد عقد صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعى للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات المختلفة وتم خلال الاجتماع الموافقة على على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.
 
‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.
‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
 

تطوير القرى

حياة كريمة

الحكومة

مصطفى مدبولى

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