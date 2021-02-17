اليوم السابع
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رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة: خطة كاملة لتطوير ميناء السخنة بالتعاون مع النقل

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:21 م
رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة: خطة كاملة لتطوير ميناء السخنة بالتعاون مع النقل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ماجد تمراز

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أكد المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أنه يتم العمل على تطوير ميناء شرق بورسعيد، وهناك خطة تطوير كاملة لميناء السخنة، بالتعاون مع وزارة النقل في تنفيذ تلك الخطط.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يذاع على قناة الحياة: "تم تصدير أول سفينة من ميناء شررق بورسعيد، وهي سفينة أسمنت بحمولة 18 ألف طن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويهمنا للغاية زيادة الأسواق الخارجية للمنتج المصري".

وقال: "ما حدث سيعمل على تفعيل دور مصانع الأسمنت الموجودة في سيناء، وسيكون بوابة لتصديره إلى الخارج واستهداف أسواق جديدة".


قناة السويس

المنطقة الاقتصادية

ميناء السخنة

ميناء شرق بورسعيد

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