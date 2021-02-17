رئيس الحكومة اليمنية: تسخير كل الإمكانيات المتاحة لدعم المعركة فى مأرب

كتب أحمد عرفة

أكد معين عبد الملك، رئيس الحكومة اليمنية، أنه سيتم تسخير كل الإمكانيات المتاحة لدعم المعركة في مأرب وصمود المدنيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقالت الحكومة اليمنية، إن ميليشيا الحوثيين ومن يدعمها في طهران غير مستعدين للسلام، متابعة: نحن بحاجة لموقف دولي حازم ضد الحوثيين لا يكتفي بالإدانات فقط.

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته ووقف التصرفات الرعناء للنظام الإيراني وميليشيا الحوثي، موضحا أن الحوثيين استهدفوا النازحين والمدنيين في مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات المفخخة والكاتيوشا.

واستنكرت الحكومة اليمنية استهداف ميليشيا الحوثي للمطارات والأعيان المدنية في السعودية، موضحة أن الأعمال الإرهابية الحوثية ضد السعودية تنفذ خدمة لأجندة إيرانية.