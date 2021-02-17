رؤساء مدن كفر الشيخ يواصلون رفع مياه الأمطار من الشوارع .. صور

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

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‏وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

فأشرَف المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي, علي اعمال كسح مياه الامطار بسيارة الوحدة المحلية من شوارع المدينة، مشدداَ برفع درجة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة الامطار والتغير في الأحوال الجوية.

وأشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال سحب مياه الامطار المتراكمة بالمدينة، مشدداً برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وانتشار معدات شفط المياه بكافة الشوارع والميادين لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة.

وأشرَف وائل فرج ،رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال رفع تراكمات مياه الامطار بالمدينة والقرى، بالإضافة الي تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع مياه الأمطار أولاً بأول بشوارع المدينة فور سقوطها، وكذا بقري منشأة عباس، والروضة، فضلاً عن متابعة تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، علي أعمال رفع مياه الأمطار بالقرى، موجاً برفع بالاستعداد التام والجاهزية على مدار اليوم لجميع معدات الكسح، ورفع مياه الأمطار أولاً بأول إن وجدت، والاهتمام بمحيط جميع المدارس، والمستشفيات، والوحدات الصحية، ودور العبادة، بالإضافة إلى تطهير غرف الصرف بقرية الخادمية.

وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي استكمال اعمال رفع تجمعات المياه المتراكمة بشوارع القرى، بالإضافة الي فتح صفايات الامطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات اولاً بأول، وذلك اثر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال سحب مياه الأمطار بأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين وأمام المصالح الحكومية وداخل أسوار المدارس بالمدينة، وكذا بقرية السحايت، بالإضافة إلي فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي.

واشرَف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي اعمال رفع نواتج مياه الامطار بالمدينة والقرى اولاً بأول، مؤكداً على اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لرفع مياه الامطار ومواجهة التغير في الاحوال الجوية.





وأشرف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة بالمدينة والقرى،كما تابع جمال فهمي رئيس مركز ومدينة مطوبس،اعمال رفع مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع والأحياء.

رؤساء-مدن-كفر-الشيخ-يواصلون-رفع-مياه-الأمطار-من-الشوارع--(1)



رؤساء-مدن-كفر-الشيخ-يواصلون-رفع-مياه-الأمطار-من-الشوارع--(2)



رؤساء-مدن-كفر-الشيخ-يواصلون-رفع-مياه-الأمطار-من-الشوارع--(3)



رؤساء-مدن-كفر-الشيخ-يواصلون-رفع-مياه-الأمطار-من-الشوارع--(4)



رؤساء-مدن-كفر-الشيخ-يواصلون-رفع-مياه-الأمطار-من-الشوارع--(5)



رؤساء-مدن-كفر-الشيخ-يواصلون-رفع-مياه-الأمطار-من-الشوارع--(6)



رؤساء-مدن-كفر-الشيخ-يواصلون-رفع-مياه-الأمطار-من-الشوارع--(7)



رؤساء-مدن-كفر-الشيخ-يواصلون-رفع-مياه-الأمطار-من-الشوارع--(8)



رؤساء-مدن-كفر-الشيخ-يواصلون-رفع-مياه-الأمطار-من-الشوارع--(9)



رؤساء-مدن-كفر-الشيخ-يواصلون-رفع-مياه-الأمطار-من-الشوارع--(10)