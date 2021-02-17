اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ذكرى رحيل "الجورنالجى".. ماذا قال الأستاذ هيكل عن الرئيس السيسى.. إنفوجراف

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:30 م
ذكرى رحيل "الجورنالجى".. ماذا قال الأستاذ هيكل عن الرئيس السيسى.. إنفوجراف الرئيس عبد الفتاح السيسى والأستاذ محمد حسنين هيكل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمر اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل، أحد أشهر الصحفيين العرب والمصريين فى القرن العشرين، ساهم فى صياغة السياسة فى مصر منذ فترة الملك فاروق حتى وفاته، فى 17 فبراير عام 2016.

وفى عام 2010 بدأت علاقة الأستاذ محمد حسنين هيكل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، حينما تولى "السيسى" رئاسة المخابرات الحربية، وانحاز الأستاذ إلى ترشيح السيسى لرئاسة الجمهورية، عقب سقوط حكم الإخوان وكان هو من سماه بـ"مرشح الضرورة".

وخلال هذه الفترة كان للأستاذ محمد حسنين هيكل العديد من التصريحات حول رأيه في الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي من أبرزها:

ماذا قال الأستاذ هيكل عن الرئيس السيسى
ماذا قال الأستاذ هيكل عن الرئيس السيسى

 

له دور عظيم فى حسم ثورة 25 يناير لصالح الشعب

يمتلك كاريزما وشخصية قوية ورصيد شعبى كبير

"مرشح الضرورة" ويجب أن يحكم مصر

رجل متدين ولكنه تدين مماثل لكل المصريين

كان يستوعب فشل مرسى والإخوان أثناء حكمهم

كان فى موقف لا يحسد عليه وتصرف بوطنية

لا ينام إلا ساعتين وربنا يكون فى عونه

 


السيسى

هيكل

هيكل والسيسى

محمد حسنين هيكل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

5 أعوام على رحيل "الجورنالجى".. محمد حسنين هيكل تاريخ مهنى لا يُمحى.. قضى 74 عاما فى بلاط صاحبة الجلالة.. وعاصر ملكين و7 رؤساء.. وهذه أبرز المحطات فى حياة "الأستاذ"

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:09 ص

الذكرى الخامسة لرحيل محمد حسنين هيكل.. عاصر ملكين و7 رؤساء

الأربعاء، 17 فبراير 2021 04:30 ص

محمد حسنين هيكل.. 5 سنوات على رحيل أستاذ الصحافة العربية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:00 ص

ذاكرة اليوم.. ميلاد ليلى مراد وفاروق شوشة وباريس هيلتون ورحيل الأستاذ هيكل

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة