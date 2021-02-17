دعم مستشفيات الصحة بالشرقية بـ30 ماكينة غسيل كلوى جديدة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة المواطنين وتسعى إلى لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم لرفع المعاناة والألم الذي يتعرضون له، مشيرا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة تقوم بتوفير احتياجات المستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية.

من جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أنه في ظل الدعم المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، والجهود التي تبذلها الدولة للاهتمام بصحة المواطنين قامت وزارة الصحة والسكان بتدعيم وحدات الكلي الصناعي بعدد 11 مستشفى حكومي بنطاق المحافظة بعدد 30 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة تقديرية تصل إلى 8 ملايين جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم تدعيم وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات ( أبو كبير، الصالحية الجديدة، بلبيس، الحسينية، أبو حماد، كفر صقر، ههيا، طحا المرج، الإبراهيمية، القرين، منيا القمح المركزية) وذلك لخدمة مرضي الغسيل الكلوي وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان خلال الفترة السابقة قامت بدعم مستشفى الزقازيق العام، بمضخة البالون الأورطي بتكلفة تقديرية أكثر من 2 مليون جنيه، والذي يعد إضافة قوية لحالات القسطرة القلبية، وجراحات المستوي الثالث من القلب المفتوح، وكذلك ماكينة قلب صناعي بتكلفة تقديرية 5 ملايين جنيه، لإجراء جراحات القلب المفتوح، بالمستشفى للمرة الأولي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، والتي سيتم تفعيلها خلال الأيام المقبلة، فور الانتهاء من إنشاء جناح العمليات بالمستشفى.