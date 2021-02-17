خلافات زوجية وراء إصابة 4 من أسرة واحدة بطلقات نارية فى قنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من كشف تفاصيل واقعة إصابة ربة منزل و3 أطفال بطلقات نارية، بقرية الكرنك في أبوتشت شمالي قنا.

وكان قد تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارا يفيد إصابة ربة منزل و3 أطفال بطلقات نارية، وتبين من الفحص أن الواقعة أسفرت عن إصابة قاعودة. ع، 37 عاما، و‪شيماء. ع، 14 عاما، ومازن.ح، 13 عاما، ومروة.م 10 أعوام، بطلقات نارية

وكشفت الأجهزة الأمنية، أن المتهم في ارتكاب الواقعة، حسن.س، عامل، أطلق النيران ببندقية خرطوش على أسرة زوجته، بسبب خلافات النسب بينهم.



وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم.