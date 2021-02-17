حنان يوسف: سيناء قضية أمن قومى والرئيس السيسى اهتمامه غير مسبوق بمشروعاتها

كتب زكى القاضى

أكدت الدكتورة حنان يوسف، الأستاذ بقسم علوم الاتصال بكلية الآداب بجامعة عين شمس، وعميد اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بجامعة الدول العربية، أن سيناء شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة فى حجم اهتمام الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أعطى سيناء اهتمام باعتبارها قضية أمن قومي تهم كل المصريين، جاء ذاك خلال مناقشتها رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة داليا هشام فهمى، فى كلية الآداب بجامعة عين شمس.

وأضافت الدكتورة حنان يوسف، أن قضية الإعلام وسيناء قضية شائكة، وهو الأمر الذى تطرقت إليه الباحثة خلال دراستها، مشيرة إلى أن الدراسة تعطى لصانع القرار صورة عن الوضع فى سيناء، ودعم وجهة نظر الدولة فى طرق ووسائل التعامل المستقبلية مع كافة قضايا سيناء، وهو ما لايخفى على الدولة فى كافة تحركاتها، وهو ما تؤكده الباحثة فى دراستها، ووصلت إليه التوصيات النهائية فى الدراسة.

وأكدت الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام فى جامعة عين شمس، أن قضية سيناء هي قضية تمس كل المصريين، باعتبارها حائط الصد الشرقى والبوابة الشرقية لمصر، موجهة الشكر للقوات المسلحة والاجهزة الامنية التى تقف كحائط صد فى مواجهة اى محاولات للمساس بالوطن.