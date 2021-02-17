حملات تفتيشية لضبط منافذ تصنيع الأسمدة والمبيدات الزراعية المغشوشة بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ تصنيع وبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها، وكذلك غير المصرح به من قبل وزارة الزراعة بالإضافة إلى رصد أي مخالفات تشكل تهديدا للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، مشددا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأشار المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة في بيان له، إلى قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية بالتنسيق مع شرطه البيئة والمسطحات المائية واللجنة المشكلة من ديوان عام المحافظة بشن حملات تفتيشية علي منافذ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات بمراكز ومدن الزقازيق والقرين وفاقوس أسفرت عن ضبط 3 محلات غير حاصل أصحابها على رخصة مزاولة المهنة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر أحوال شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية أرقام و17/114 لسنة 2021.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تم شن حملة تفتيشية أخرى بمدينة فاقوس أسفرت عن ضبط سيارة محملة بالمبيدات والمخصبات والأسمدة وبالفحص تبين وجود أصناف غير مسجلة بوزارة الزراعة واصناف محظور بيعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر أحوال شرطه البيئة والمسطحات المائية بالشرقية رقم 15 / 113 لسنة 2020 والتحفظ على المضبوطات والسيارة بمخازن مديرية الزراعة بالشرقية لحين صدور قرار النيابة العامة في هذا الأمر.

وتتواصل جهود مديرية الزراعة بالشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

جانب من المضبوطات