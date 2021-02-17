حطام وبقايا سيارة عمرو أديب وسبب التصادم مع سيارة نقل أنابيب.. فيديو

كتب أحمد عبد الهادى

​أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا من موقع حادث السير الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب، على طريق دهشور بعد اصطدامه بسيارة ربع نقل محملة بأنابيب البوتاجاز.

كشفنا خلال البث المباشر من موقع الحادث، أسباب وتفاصيل الحادث المروع الذى تعرض له الإعلامي عمرو أديب، وتسبب فى تحطم الواجهة الأمامية لسيارته، التي تم نقلها إلى قسم الشرطة لمعاينتها وفحصها فنيا.

أسفر الحادث عن إصابته ببعض الكدمات البسيطة في الضلوع، وتم نقل "أديب" إلى المستشفى حيث أجريت له الاشعة اللازمة وبيان ما به من إصابات وعقب الانتهاء من الكشف خرج إلى منزله.

من جانبها بدأت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، التحقيق فى حادث التصادم الذى تعرض له الإعلامى عمرو أديب فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، لتفريغها وبيان سبب وقوع الحادث، كما تحفظت على السيارة المتسببة فى وقوع الحادث، وأمرت بحصر التلفيات التى حدث فى السيارات.

وقال الطبيب المعالج له دكتور المخ والأعصاب عماد الأكوح، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إنه فوجئ بوصول الإعلامى عمرو أديب عقب تعرضه لحادث سير، موضحًا أنه تم عرضه على الطوارئ، ووقع الكشف الطبي عليه مع اثنين من الأطباء، بالإضافة إلى طبيب العظام وطبيب الجراحة العامة.

وأضاف طبيب المخ والأعصاب عماد الأكوح، إنه تم إجراء الإسعافات الأولية للإعلامى عمرو أديب، وتبين استقرار حالته تماما، وعدم وجود أى دواعى تستوجب بقائه فى المستشفى، وتم إعطائه بعض المسكنات لتخفيف آلام الكدمات التى تعرض لها نتيجة الحادث من انفجار مصدات الهواء الخاصة بسيارته (الإير باج)، وخرج من المستشفى مساء أمس.