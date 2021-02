حريق يلتهم قرية تراثية فى الصين عمرها 400 عام.. فيديو

إيهاب محمد

اندلعت النيران فى قرية صينية عمرها 400 عام، ولم تترك منها إلا 4 أكواخ بدائية، ولم ينتج عن الحريق أي خسائر بشرية، بينما لا تزال أسبابه غير معروفة.

A 400-year-old village, home to the Wa ethnic minority group, was engulfed in flames in China’s Yunnan province. pic.twitter.com/48tCAXdpgn

— SCMP News (@SCMPNews) February 16, 2021

وفقا لفيديو لصحيفة "ساوز تشاينا مورنينج بوست" الصينية، دمر الحريق القرية التراثية، التي تنتمي إلى أقلية "الباروق" العرقية في الصين، ولفتت إلى أن القرية التي كانت تتكون من نحو 105 أكواخ تقليدية تم بناؤها من القش، لم يبق منها إلا 4 أكواخ فقط بسبب الحريق.



الحريـق



مشاهد من الحريق

وتقع قرية "ونج دينج" التي اندلع فيها الحريق على بعد نحو 30 كيلومترا من حدود الصين مع ميانمار، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن أقلية "الباروق" العرقية تعيش في مقاطعة يونان، وأن تعدادهم الذي تم حصره عام 2000 يبلغ نحو 400 ألف شخص.



الحريق

وتشير الصحيفة إلى أن سكان القرية يعيشون في مباني خرسانية على بعد مئات الأمتار منها، بينما يوجد عدد قليل من الأسر في تلك الأكواخ.

على جانب أخر، ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء، أن حريقا اندلع في منجم ذهب في إقليم شاندونج بشرق الصين مما أسفر عن مصرع شخصين وفقد أربعة آخرين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الحريق اندلع أثناء أعمال صيانة للمعدات في منجم كاوجياوا للذهب في مدينة تشاويوان.

وتسبب انفجار وقع في يناير في منجم آخر للذهب في المنطقة نفسها في مقتل ما لا يقل عن عشرة عمال مما دعا حكومة المقاطعة إلى إطلاق عمليات تفتيش على إجراءات السلامة.