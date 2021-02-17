اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حجز مدير شركة لحيازته 1120 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر 24 ساعة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:50 م
حجز مدير شركة لحيازته 1120 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر 24 ساعة قطع غيار السيارات_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بحجز مدير شركة لحيازته 1120 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر، داخل شركة بدون ترخيص بالقاهرة، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة قطع غيار السيارات بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 1120 قطعة غيار سيارات بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


حجز تاجر

مدير شركة

قطع غيار السيارات

مجهولة المصدر

تحريات المباحث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حجز تاجر على ذمة التحريات بتهمة إدارة مصنع زيوت طعام بدون ترخيص فى السلام

الجمعة، 12 فبراير 2021 11:00 م

حجز تاجر 24 ساعة لحيازته لحوم ودواجن فاسدة بالقاهرة

الأربعاء، 20 يناير 2021 03:30 م

حجز تاجر لورود التحريات حول حيازته 72 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

السبت، 02 يناير 2021 02:21 م

حجز تاجر 24 ساعة بتهمة الاستيلاء على 100 طن دقيق لحين وروود التحريات

الجمعة، 01 يناير 2021 05:29 م

حجز تاجر لحيازته 12 طن دواجن فاسدة 24 ساعة لورود تحريات المباحث

الخميس، 24 ديسمبر 2020 01:24 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة