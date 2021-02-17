اليوم السابع
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حجز طبيب حاز عقاقير طبية مجهولة المصدر 24 ساعة للتحريات

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:19 م
حجز طبيب حاز عقاقير طبية مجهولة المصدر 24 ساعة للتحريات عقاقير طبية مجهولة المصدر-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة مصر الجديدة، بحجز طبيب لحيازته كمية من العقاقير والأدوية الطبية، مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، بقصد طرحها بالأسواق، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

 

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط طبيب  مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى، لإدارته عيادة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة واستغلالها فى إجراء عمليات، ومزاولته مهنة الصيدلة بدون تصريح، فضلاً عن حيازته كمية من العقاقير والأدوية الطبية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل العيادة محل عمله على كمية من الأدوية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته العيادة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


حجز تاجر

عقاقير طبية

مجهولة المصدر

تحريات المباحث

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