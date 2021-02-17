حبس سيدة بتهمة سرقة مواطن فى عابدين بعد تخديره

كتب كريم صبحى - سليم على

قررت نيابة عابدين، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامها بسرقة مواطن بعد تخديره داخل شقتة بعابدين.

وتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة حافظة النقود الخاصة به وبداخلها مبلغ مالى و3 فيزا كارد وبطاقة الرقم القومى وكارنية خاص بالشركة محل عمله، وتلقيه عدة رسائل على هاتفة المحمول من البنك تفيد سحب مبلغ مالى من الحساب الخاص به من ماكينة الصراف الآلى الكائنة بمنطقة الحلمية الجديدة دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء الواقعة ربة منزل مقيمة بدائرة القسم "لها معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، وأقرت بأنه نظراً لعلمها بتواجد المجنى عليه بمفرده بالشقة محل سكنه وترددها عليه لقضاء بعض المستلزمات الشخصية له مقابل مبالغ مالية وسابقة قيام المجنى عليه باخبارها بالرقم السرى الخاص بالفيزا كارد خاصته اختمر فى ذهنها فكرة سرقته، حيث توجهت للشقة محل سكن المجنى عليه لقضاء بعض المستلزمات له.

وقامت بشراء زجاجة مياه غازية ووضعت بداخلها قرص من عقار مخدر وإعطائها للمجنى عليه وعقب فقدانه الوعى استولت على المسروقات ولاذت بالفرار، وعقب ذلك توجهت لماكينة الصراف الآلى وتمكنت من سحب المبلغ المالى المستولى عليه، وتم بإرشادها ضبط حافظة النقود المستولى عليها وبداخلها كافة المسروقات وضبط خاتم ذهب أقرت بشرائه من متحصلات الواقعة وإنفاقها باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.