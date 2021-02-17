حبس سائق توك توك قتل زوجة أبيه بـ 6 طعنات فى الدقهلية 4 أيام

الدقهليه شريف الديب

أمر رئيس نيابة مركز المنصورة بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس شاب 4 أيام، بعد اعترافه بقتل زوجة أبيه.

وكان سائق توك توك بالدقهلية تخلص من زوجة أبيه بتوجيه 6 طعنات قاتلة لها في البطن والصدر، ما تسبب في مصرعها في الحال بعد أن اتهمها بأنها تقف وراء الخلافات المستمرة بين والديه وأنها سبب غضب والده منه.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبد الهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة، من أهالي قرية «بداوي» التابعة للمركز بمصرع ربة منزل مقيمة بذات القرية بعد خلافات مع نجل زوجها

انتقل مأمور المركز والمقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة، وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين مصرع "سنية أ م ع" 55 سنة، نتيجة تلقي عدة طعنات بالبطن والصدر، وأن المتهم في الواقعة ابن زوجها ويدعى" إيهاب ف ع" 22 سنة، سائق توك توك.

وبالبحث عن الشاب المتهم تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم أثناء اختبائه عند أحد أصدقائه، وتم القاء القبض عليه، ومواجهته، اعترف في محضر الشرطة، بارتكاب الجريمة وأنه سدد لزوجة أبيه 6 طعنات بالصدر والبطن، فور قيامها بفتح باب المنزل له، معللا ذلك بقيامة زوجة الأب بأنها تثير غضب أبيه ضدها هو وأمه وأنها السبب الرئيسي في نشوب الخلافات بينهما، وبعده عنهما وإقامته الدائمة معها، وبإرشاده تم ضبط السكين المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.