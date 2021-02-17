جوتيريش يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية 24 ديسمبر 2021

كتبت - هند المغربي

أجرى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من رئيس مجلس الرئاسة المكلف بدولة ليبيا محمد يونس المنفي، ورئيس الوزراء المكلف وعبد الحميد محمد دبيبه، وهنأ الأمين العام المنفي و دبيبه على تعيينهما مؤخرا من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وشدد الأمين العام على أهمية ضمان عمل السلطة التنفيذية الجديدة من أجل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وجدد التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم جهودها في هذا الصدد وأكد المسؤولين الثلاثة على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الليبي، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

وجدد الأمين العام للسيد محمد يونس المنفي والسيد عبد الحميد محمد دبيبه، "استعداد الأمم المتحدة لدعم آليات مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا، كما شدد الأمين العام على أهمية ضمان تمثيل الحكومة الجديدة لمصالح جميع الليبيين، ورحب بالتزام رئيس الوزراء المكلف بأن تشغل النساء 30٪ على الأقل من المناصب في الحكومة الجديدة.

كان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، وصل إلى طرابلس في أول زيارة له إلى ليبيا بعد تعيينه، وذلك للقاء المسؤولين الليبيين والأطراف الفاعلة في مختلف أنحاء البلاد.

واجتمع المبعوث الأممي الخاص كوبيش مع المسؤولين الليبيين، يرافقه منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية لليبيا، جورجيت غانيون.

ووفق بيان صحفي صادر عن بعثة الأمم المتحدة أعرب كوبيش عن امتنانه للترحيب الحار الذي حظي به، مجدداً التأكيد على دعم الأمم المتحدة الكامل للشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار والوحدة، لاسيما من خلال إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021. وأكد المبعوث الخاص دعم الأمم المتحدة المستمر على الصعيدين الإنساني والإنمائي، لاسيما في ظل التحديات التي يواجهها الشعب الليبي بسبب خطر انتشار جائحة كـوفيد -19.

وقال البيان إن الاجتماعات دارت حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الديناميات الوطنية والدولية في ضوء النتائج المثمرة التي حققها اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، والذي أسفر عن اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة، وضرورة المضي قدماً في التنفيذ الكامل لخارطة الطريق، بما في ذلك الانتقال السلس للسلطة.

وواصل المبعوث الخاص يان كوبيش اتصالاته الدولية، حيث التقى يوم الاثنين في تونس رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الخارجية عثمان الجرندي. كما أجرى مكالمات هاتفية مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.