جامعة سوهاج و"البيئة" تبحثان آليات تنفيذ وحدات بيوجاز مولدة للطاقة

سوهاج محمود مقبول

استقبل الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الدكتور علي أبو سنة مساعد وزير البيئة للمشروعات، والنائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الموازنة بالمجلس، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة والوزارة لتنفيذ مشروع وحدات البيوجاز بمزارع الجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن مشروع وحدات البيوجاز أو استخراج الوقود الحيوي كطاقة نظيفة يأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تنفذها وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، مضيفاً أن المبادرة سيتم تفعيلها داخل القرى الأكثر احتياجاََ بالمحافظة وبمزارع الجامعة.

وأعرب الدكتور علي أبو سنة، عن سعادته بالتعاون المثمر مع الجامعة، موضحاً أن الغرض من اللقاء هو التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز علي مستوي محافظات الجمهورية، الأمر الذي يساهم في تدريب أكبر عدد من الشباب وخلق فرص عمل جديدة ومميزة، بالإضافة إلى توفير مصدر حيوي نظيف للطاقة متجدد وآمن ومستمر للقري الفقيرة، وكذلك تحسين الظروف الصحية والبيئية داخل تلك القري من خلال التخلص الأمن من مخلفات روث الحيوانات والمخلفات الزراعية.

جدير بالذكر أن البيوجاز هو غاز آمن غير سام عديم اللون وله شغلة نظيفة زرقاء وينتج عن تخمر أي مواد عضوية، ويستخدم في أغراض الطهي والإنارة وتوليد الكهرباء، وأيضاً كسماد عالي الجودة يزيد من خصوبة الأرض وإنتاجية المحاصيل.