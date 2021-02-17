جامعة القناة تنظم ورشة العمل السادسة حول نصائح الكتابة الأكاديمية اليوم

الإسماعيلية – السيد فلاح

تنظم لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس ورشة العمل السادسة عشر التي ستقام إلكترونيًا على برنامج ميكروسوفت تيمز اليوم الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا.

تاتى الورشة فى إطار الاستعداد لتنظيم الجامعة مؤتمر شباب الباحثين - "الثامن رؤى مستقبليه.. ما بعد جائحة كورونا" والذى يقام إلكترونيًا بالكامل في الفترة من 3 إلى 4 إبريل المقبل، تحت رعاية الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث "رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر" وإشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد، مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين الثامن.

كما تنظم لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس ورشة العمل السابعة عشر التي ستقام إلكترونيًا على برنامج ميكروسوفت تيمز بعد غدًا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، فى إطار الاستعداد لتنظيم الجامعة مؤتمر شباب الباحثين.