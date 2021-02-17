اليوم السابع
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جامعة الزقازيق تفتتح مخبزا لتوفير مخبوزات خالية الجلوتين لخدمة الأطفال مرضى الحساسية

الأربعاء، 17 فبراير 2021 04:23 ص
جامعة الزقازيق تفتتح مخبزا لتوفير مخبوزات خالية الجلوتين لخدمة الأطفال مرضى الحساسية
الشرقية - إيمان مهنى

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افتتحت جامعة الزقازيق أول مخبز يوفر مخبوزات وأطعمة مخصصة للأطفال مرضى خلل التمثيل الغذائى، أو المصابين بأمراض أخرى وحساسية وتحتاج نوعيات خالية الجلوتين .

وقال الدكتور وليد ندا، مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، لـ"اليوم السابع"، إن المخبز يقدم أكثر من 20 منتجا، ويعمل تحت إشراف وحدة التمثيل الغذائى بقسم الأطفال، هو يقدم الوجبات المناسبة لكل حالة من المحتجزين بالمستشفى، أو للجمهور من لديهم أطفال يحتاجون هذا النوع من الغذاء، لافتا إلى أن المنتجات خالية من الجلوتين والمخبوزات الكيتونية التى يحتاجها مرضى الأطفال حساسية القمح والجلوتين أو الكيتونية، أو حتى أى نوع حساسية من الأغذية، وكذلك خلل التمثيل الغذائى.

جامعة الزقازيق تفتتح مخبزا (2)

وفى سياق متصل، بدأ تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى العزل (2) بقطاع السلام، وقال الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات أن تشغيل جهاز الأشعة الجديد يدخل ضمن تطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمستشفيات الجامعية تحت رعاية وتوجيهات الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والتى تخدم كل التخصصات خاصة فى ظل جائحة كورونا، وتبلغ تكلفة هذا الجهاز 10 ملايين جنيه.

جامعة الزقازيق تفتتح مخبزا (1)

ومن جهته، صرح وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات أن جهاز الأشعة المقطعية الجديد يعتبر من أحدث أجهزة الأشعة المقطعية التى تم إنتاجها فى العالم فى الوقت الحالى، ويمثل إضافة للقطاع الطبى والخدمى المقدم لمرضى كوفيد 19، حيث يتميز بأنه فائق السرعة ومتعدد الشرائح المقطعية إضافة إلى قدرته الفائقة فى تشخيص امراض القلب والشرايين التاجية. وأضاف الدكتور وائل صبرى المشرف العام للشئون العلاجية أن هذا الجهاز قادر على إجراء الأشعة المقطعية على الصدر فى ثلاث دقائق وبدقة متناهية .

جامعة الزقازيق تفتتح مخبزا (3)
 

مخبز لاطفال مرضي الحساسية

مخبوزات خالية الجلوتين

جامعة الزقازيق

اخبار الشرقية

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