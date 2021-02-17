جامعة أسيوط تعلن نشر 679 بحثا خلال 2020 لأساتذة كلية الطب

أسيوط -هيثم البدري

أشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بالنشاط العلمي والبحثي لكلية الطب وما تقدمه من إنتاج بحثي غزير ومتميز في مختلف الأقسام الطبية والذي يحظى باهتمام ومتابعة الأوساط العالمية والطبية داخل مصر وخارجها، مؤكداً أن النشاط العلمي المتقدم لكلية الطب يمثل ركيزة أساسية في نجاح الجامعة في احتلال مكانة متميزة فيما تقدمه من خدمة صحية ضخمة كما وكيفياً في مختلف التخصصات هي الأكبر من نوعها على مستوى محافظات صعيد مصر.

من جانبه، فقد كشف الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن القرارات التي اتخذتها إدارة الجامعة وتم إقرارها في مجلس الجامعة خلال العام الماضي والتى تضمنت وضع آليات لتشجيع الباحثين على النشر العلمي ومضاعفة حافز النشر لهم أثمر عن زيادة النشاط العلمي في معظم كليات الجامعة عامة وفي كلية الطب بصفة خاصة والذي بلغ في 2020 إلى 679 بحثا متخصصا تم نشرهم في أكبر المجلات العلمية العالمية مقارنة بالأعوام السابقة والتي بلغت في 2015 نشر 227 بحثا ثم ازدادت حتى وصلت في 2018 إلى 425 وإلى 532 بحثا في 2019

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن سعادته بالتقدم الذي أحرزه أعضاء هيئة التدريس بالكلية، مشيرا إلى احتلال رصد الإنتاج العلمي لمختلف الأقسام الطبية وترتيبها وفق ما تضمنه من عدد إجمالي لأعضاء هيئة التدريس بها حين قام قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بنشر 106 أبحاث ويبلغ أعضاء هيئة التدريس بالقسم 47 عضوا، يليه قسم العلوم الصبية والنفسية والذي قدم 55 دراسة ويبلغ أعضاء هيئة التدريس به 58 عضوا، أما قسم أمراض النساء والتوليد فيبلغ أعضاء هيئة التدريس به 88 عض وقام القسم بنشر 74 بحثا، أما قسم الكيمياء الحيوية والطبية فقدم 79 بحثا ويبلغ أعضائه 48 عضوا، يليه قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل الذي نشر 35 بحثا ويبلغ أعضائه 43 عضوا، كما أثمر النشاط العلمي لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة نشر 24 بحثا ويبلغ العدد الإجمالي لأعضاء هيئة التدريس بالقسم 43.

كما أشار الدكتور يوسف صالح وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن مكتب التوثيق العلمي بالكلية برئاسة الدكتورة نهي عثمان أعد قائمة بحصر أسماء أعضاء هيئة التدريس الأكثر نشرا في 2020 والتي تضمنت في المركز الأول الدكتور أحمد عباس بقسم أمراض النساء والتوليد، يليه الدكتور هلال طه قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة يليه من نفس القسم الدكتور محمد مختار ثم الدكتورة إيمان خضر قسم العلوم العصبية والنفسية، ثم الدكتورة نيفين همام قسم العلاج الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، ثم الدكتور محمد الشرقاوي بقسم جراحة العظام والكسور، ثم الدكتور ربيع أحمد جاد الكريم بقسم جراحة المسالك البولية.