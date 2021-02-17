ثلوج تغطى الشوارع والسيارات فى محافظة مطروح.. صور

مطروح حسن مشالى

تشهد محافظة مطروح، اليوم، سقوط الثلوج التى غطت الشوارع والسيارات والمنشآت، وذلك فى ظل انخفاض كبير فى درجات الحرارة، التى وصلت إلى 8 درجات مئوية.

وفى وقت سابق، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي من مدينة سيدي براني غربي مرسى مطروح، تظهر تراكم كميات من البَرَد والثلوج كما يحدث في أوربا وروسيا.

وتشهد مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، سقوطاً للأمطار الخفيفة، بشكل متقطع.

وأكد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، أن أعمال رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار، مستمر على مدار الساعة، بالطرق الدولي، بمدخل المدينة والحارة البطيئة وتسليك وتنظيف بربخ عزبة السلام، لتصريف مياه الأمطار من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح، بأن العمل متواصل، منذ فجر الثلاثاء، في رفع وإزالة تجمعات مياه الأمطار، بسيارات ومعدات شفط المياه، بالطريق الدولي وأحياء الزهور والشروق بالكيلو 4 و7 وعلم الروم والريفية وشارع 15، وذلك ضمن جهود المدينة في سرعة إزالة مياه الأمطار.

وأشاد "جاب الله"، بجهود رجال إدارة تحسين البيئة، المستمرة في رفع وإزالة تجمعات مياه، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المجلس، تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين على رقم 0464933105 / 0464935266.