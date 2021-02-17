اليوم السابع
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خالد صلاح
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تونس: وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا فى مارس بدلًا من فبراير

الأربعاء، 17 فبراير 2021 04:28 م
تونس: وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا فى مارس بدلًا من فبراير كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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قالت مديرة رعاية الصحة الأساسية في تونس وعضو لجنة التلاقيح أحلام قزارة، إن الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا ستصل إلى البلاد في مارس المقبل، حيث أنه كان مقررًا أن يصل اللقاح في منتصف فبراير الجاري.
وأضافت قزارة - خلال جلسة استماع بالبرلمان لوزير الصحة ولممثلي اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ولجنة التلاقيح اليوم /الأربعاء/ - أن تونس ستتلقى خلال مارس الدفعة الأولى المكونة من 93 ألفًا و600 جرعة من تلقيح مخابر (فايزر) عن طريق مبادرة (كوفاكس)، والتي ستمكن من تلقيح 46 ألفًا و800 شخص من العاملين بقطاع الصحة. 
وأوضحت أن الدفعة الأولى تشمل أيضًا 100 ألف جرعة عن طريق شراء خاص من مخابر (فايزر)، وما بين 200 و150 ألف جرعة من تلقيح (استرازينيكا) ضمن مبادرة (كوفاكس)، منوهة بأن تونس ستحصل أيضًا على 2 مليون جرعة من اللقاح عن طريق الشراء المباشر لتلقيح مليون شخص، إضافة إلى 4.3 مليون جرعة عن طريق مبادرة (كوفاكس) و2.4 مليون جرعة عن طريق المبادرة الإفريقية.
وأكدت أن تونس تواصل حاليًا المناقشات للقيام بالشراء المباشر لكميات أخرى بهدف بلوغ 8.8 مليون جرعة من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا ليستفيد منها 5 ملايين شخص في تونس خلال 2021.


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