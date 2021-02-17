توقف الصيد بميناء بورسعيد لليوم الثانى بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط

بورسعيد - محمد فرج

توقف نشاط الصيد بميناء بورسعيد، لليوم الثاني على التوالى، بسبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، فضلا عن موجة الطقس السئ التى تتعرض لها البلاد.

وأكد صيادو الميناء لـ"اليوم السابع"، أنهم مازالوا عازفون عن الخروج للصيد بمياه البحر الأبيض المتوسط، لارتفاع الأمواج إلى أكثر من 4 أمتار، فضلا عن سرعة الرياح التى تعرض حياتهم للخطر .

ومن جانبها تقوم محافظة بورسعيد بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار، أو سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياة فى مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار .

كما أعلن رؤوساء الأحياء عن غرفة عمليات ، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة.