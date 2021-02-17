"تعليم قنا": استمرار الإجازات الاستثنائية للمعلمين أصحاب الحالات المرضية المزمنة

وقال خالد، إن المديرية بصدد تنظيم ورش عمل للمعلمين بالإدارات التعليمية عن أساليب التعامل مع المنصات التعليمية والتقنيات التكنولوجية الحديثة في إطار التنمية المهنية للمعلمين وتدريبهم بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية و مركز التطوير التكنولوجي.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن استخدام تقنيات وعناصر التعلم الإلكتروني تتطلب رفع الوعي الثقافي بمصطلح التعليم الهجين مما يستلزم عقد ندوة موسعة لتناول والتعريف بخطة الوزارة في تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة الأمثل من خبرات المعلمين، وتحقيق أقصى استفادة من البنية التكنولوجية للمدارس.