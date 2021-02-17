تطوير شامل.. "حياة كريمة" تنتشل قرية زاوية العوامة بمطروح من دائرة النسيان

مطروح – حسن مشالي

تشهد قرية زاوية العوامة بمركز الضبعة فى مطروح، تطويرا شاملا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتحسين حياة المواطنين، ضمن المرحلة الأولى التى تضمنت تطوير 5 قرى بتكلفة إجمالية 153 مليون جنيه، ومن بينها قرية زاوية العوامة، التي تعاني من فقر الخدمات وتراجع مستوى المعيشة لعدد كبير من سكانها.

وأكد المهندس حسين السنيني المنسق العام لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة مطروح، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير لقرية زاوية العوامة بمركز الضبعة، والتي تضمنت إنشاء 9 خزانات لتجميع مياه الأمطار بالقرية سعة 100 متر مكعب لكل منها، ورصف 2,5 كم طرق و عمل مطبات صناعية وإنشاء خزان مياه أرضى بالوحدة الصحية بالقرية سعة 25م3 ورفع كفاءة مركز شباب القرية وإنشاء ملعب جديد خماسي منجل وإنشاء 3 فصول جديدة إعدادي لمدرسة زاوية العوامة ورفع كفاءة الوحدة المحلية وإنشاء دور ثانى بها، ودعم القرية بمحول كهرباء من خطة وزارة الكهرباء، الانتهاء من شبكة الصرف الرئيسية من خلال إنشاء خزان تحليل لا هوائي بدون مصرف

كما تم دعم قرية زاوية العوامة، من الخطة الاستثمارية، بأعمدة إنارة ومحول 100 كيلووات ورصف طرق أسفلتية بشوارع القرية بطول 600 متر، ورصف مدخل القرية من الطريق الدولى حتى مركز الشباب وجارى رصف مدخل مدرسة أولاد هيوب.

ومن المشروعات المركزية التي تم إدراجها في المبادرة للعام 2019 / 2020 من بينها إنشاء مدرسة جديدة "أولاد هيوب" للتعليم أساسي بقرية زاوية العوامة في مركز الضبعة، وتم الإسناد من وزارة التربية والتعليم، لهيئة الأبنية التعليمية مركزيا، وعمل شبكه خزانات صرف صحى لاهوائي، في 4 قرى.

وكشف "السنيني" بأنه في مجال السكن الكريم، سواء رفع كفاءة منازل أو بناء منازل جديدة، بدعم من وزارة التضامن، تم الانتهاء من 134 منزلا بالقرى الـ 5 بنسبة 100% ما بين رفع كفاءة وإنشاء جديد.