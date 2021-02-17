تضامن الغربية: تنظيم قوافل اجتماعية بمركز زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة

الغربية محمد طارق

قالت أماني النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، إنه تم وضع خطة عمل التضامن خلال الفترة المقبلة بقرى مركز زفتى، والتي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع مسئولي المبادرة.

وأضافت وكيل الوزارة في بيان لها، أنه سيتم تنظيم العديد من الفاعليات والقوافل الاجتماعية، بدءا من الأسبوع القادم بهدف تغطية جميع القرى وتوابعها على مدار العام الحالي.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية قد وجه بتنظيم قوافل متخصصة لأهالي قري مركز زفتي وتوابعها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتقديم الدعم الشامل لهم.