اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تضامن الغربية: تنظيم قوافل اجتماعية بمركز زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:40 ص
تضامن الغربية: تنظيم قوافل اجتماعية بمركز زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة أماني النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت أماني النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، إنه تم وضع خطة عمل التضامن خلال الفترة المقبلة بقرى مركز زفتى، والتي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع مسئولي المبادرة.

وأضافت وكيل الوزارة في بيان لها، أنه سيتم تنظيم العديد من الفاعليات والقوافل الاجتماعية، بدءا من الأسبوع القادم بهدف تغطية جميع القرى وتوابعها على مدار العام الحالي.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية قد وجه بتنظيم قوافل متخصصة لأهالي قري مركز زفتي وتوابعها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتقديم الدعم الشامل لهم.

 

 

 


حياة كريمة

تضامن الغربية

محافظ الغربية

زفتي

اخبار مصر اليوم

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة