"تضامن الإسكندرية": بعض حالات المشردين يرفضون الانتقال مع فرق الإغاثة

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بالإسكندرية، نشر حالات لبعض المشردين، خاصة فى فصل الشتاء وموجات الطقس السيئ، يفترشون الرصيف وبلا مأوى، وتأتى استجابة فرق الإغاثة ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية سريعة على تلك البلاغات، إلا أن البعض منها يرفض الانتقال مع فرق الإغاثة.

وفور تلقي بلاغ بوجود أسرة من سيدة وثلاثة أطفال مشردة تفترش وتنام على الرصيف فى البرد القارص بمنطقة محرم بك، أصدرت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية توجيهاتها للوحدة المتنقلة لأطفال وكبار بلا مأوى بالنزول الفوري والتعامل مع الحالة.

وأفادت نرمين عبد المنعم مسئول المتابعة والتقييم بالفريق المحلي للبرنامج الحكومي لأطفال وكبار بلا مأوى، بأنه قد جرى التبليغ بالحالة من قبل، وأن الحالة قادمة من طنطا وعلى خلافات مع زوجها وعلى إثرها انتقلت من طنطا إلى محافظة الإسكندرية وهى دائمة التنقل ورافضة الانتقال مع الفريق هى وأطفالها وتتسول وتجرى المتابعة دوريا لعدم تواجدها وكثرة التنقل من مكان لأخر.

وفى السياق، يجرى نزول الفريق المحلي لأطفال وكبار بلا مأوى إلى الحالات المبلغ عنها وتستجيب ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة وحمايتهم من مخاطر الشارع، وعلى جانب أخر ترفض بعض الحالات الانتقال مع الفريق ويكتفي بإعطائهم بطاطين ووجبات غذائية ساخنة، حيث تم توزيع عدد 120 بطانية مؤخرا للحالات التي ترفض الانتقال.



وردا على ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي بوجود رجل وأسرته بالشارع؛ الأب مريض بداء الفيل ولديه ابنتان إحداهما مريضة بضمور في المخ والأخرى بحاجة لعمل عملية باللوز.

في حين، أنه قد ورد البلاغ من قبل للفريق المحلي لأطفال وكبار بلا مأوى، وتم نزول الفريق من قبل وتبين بالبحث أن الأب يعمل بإحدى الشركات ولكن الراتب لا يكفى والأسرة لديها سكن، وبناء على توجيهات الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بالتوجه للحالة، فقد توجهت الوحدة المتنقلة الأمل 2 ولم تجدهم بالوحدة في نفس المكان المبلغ عنه.