تسجيل نحو 2.6 مليون فلسطينى للاقتراع فى أول انتخابات عامة منذ 15 عاما

قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الأربعاء إنها انتهت من تسجيل 2.6 مليون مواطن ممن لهم حق الاقتراع في أول انتخابات عامة منذ 15 عاما.

وأضافت اللجنة على موقعها الرسمي أنه بهذا يكون 93.3 في المئة "من أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2.809 مليون مواطن قد سُجلوا للمشاركة في الانتخابات".

وتابعت "هذه الأرقام تعكس إقبالا كبيرا على عملية التسجيل، ما يعكس رغبة المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية"، مشيرة إلى أن عملية التسجيل جرت "دون أي مشاكل تذكر".

ويستعد الفلسطينيون لإجراء الانتخابات البرلمانية في 22 مايو المقبل بموجب مرسوم صادر عن الرئيس محمود عباس.

وذكرت اللجنة أنها ستفتح في 20 مارس باب الترشح لهذه الانتخابات التي ستكون وللمرة الأولى بموجب التمثيل النسبي الكامل من خلال الترشح عبر قوائم انتخابية.

ويعطي القانون الأساسي الفلسطيني لمن بلغ 18 عاما في يوم الانتخابات الحق في المشاركة في عملية الاقتراع بشرط أن يكون اسمه مدرجا في سجل الناخبين، وحدد عمر المرشحين لعضوية البرلمان بعمر 28 عاما فأكثر.