ترشيح 289 مراقبا لامتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أجرت لجنة مقابلات المرشحين لأعمال الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجاري بجنوب سيناء المقابلات الشخصية للمرشحين اليوم الأربعاء في حضور محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمقر المدرسة الثانوية الصناعية التابعة لإدارة طور سيناء وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سينا، إن 289 مرشحًا تقدموا لرئاسة اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، وتستمر المقابلات حتى غدًا الخميس.

ورحب وكيل الوزارة بأعضاء اللجنة التي تضم سعيد عبد الرازق من الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان الوزارة وأحمد البري، رئيس قسم بالإدارة العامة للامتحانات بديوان الوزارة، وحازم الألفي، مدير عام إدارة الخدمات بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وعضو لجنة الإدارة بالشهادة الثانوية العامة، وأيمن زارع وكيل شؤون الطلبة والامتحانات بمديرية تعليم جنوب سيناء.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم إلى تقديم رسالة تعريفية للمرشحين ليكونوا خير ممثل للمحافظة في الانضباط والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامة وتجنب التكدس والزحام حفاظًا على السلامة الصحة.

وأكد على ضرورة تقديم المرشحين مقترحات لإبرز الظواهر السلبية التي يمكن أن تعوق سير اللجنة وطرق تجنبها وأهم توصيات بحلها.

وكان محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم عقد اجتماعا تنشيطيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية و مديري إدارات التعليم الثانوي العام والشؤون القانونية وشؤون الطلبة والامتحانات لبحث موقف االمعلمين والعاملين بالإدارات التعليمية في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة COVID – 19 وتنظيم العمل داخل دواوين الإدارات التعليمية والمدارس

وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية التنسيق فيما بين مسؤولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، والمعلمين والموجهين، وتقديم الدعم الفني لهم لتلبية احتياجات الطلاب من مصادر التعلم عن بعد سواء عبر المنصات الافتراضية والتي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو من خلال التطبيقات الإلكترونية المتاحة لتيسير التواصل فيما بين الطلاب والمعلمين حرصًا على استكمال المناهج الدراسية لجميع مراحل التعليم.

ووجه مديري الإدارات التعليمية برفع تقارير أسبوعية بما انتهت إليه أعمال المتابعة لتفعيل الفصول الافتراضية بالمدارس ونسب مشاركة الطلاب في المنصات التفاعلية، مع ضرورة تحفيز الطلاب على استخدام مصادر التعلم المتوفرة، ومشاركة جميع المعلمين وتقديم الدعم الفني الطلاب للدخول على المكتبة الرقمية ببنك المعرفة المصري ومتابعة التحديثات اليومية للدروس والشروحات المقدمة لجميع الصفوف الدراسية,