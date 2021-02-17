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ترامب ناعيا مقدم البرامج راش ليمبو: رجل أسطورى

الأربعاء، 17 فبراير 2021 11:02 م
ترامب ناعيا مقدم البرامج راش ليمبو: رجل أسطورى ترامب وليمبو
كتب محمد جمال

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خرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن صمته بعد وفاة مقدم البرامج الإذاعية وأحد رموز الحزب الجمهوري راش ليمبو عن عمر ناهز الـ70 عاما، بعد إصابته بسرطان الرئة، وفى مداخلة عبر شبكة "فوكس نيوز"، تحدث ترامب عن العلاقة التي جمعته بليمبو مستذكرا كيف قدم الأخير دعمه له طوال حياته السياسية، بحسب " ذا هيل".

وقال ترامب: "لا يوجد الكثير من الأشخاص الأسطوريين من حولنا، ولكنه رجل أسطوري، والاستماع يوميا إليه كان بمثابة طقس ديني للكثير من الناس"، مشيرا إلى أنه تحدث إلى ليمبو قبل أيام من أن تسوء حالته الصحية، وأشاد الرئيس السابق بالمقدم الإذاعى، ووصفه بأنه "ذكى ورجل نبيل".

وعن دعم ليمبو له في انتخابات عام 2016، قال ترامب: "كان لديه غريزة سياسية وكان يعتقد أننا سنفوز"، وبعد أن خسر ترامب انتخابات 2020، كان ليمبو بين الذين دافعوا عن ترامب في ادعاءاته حول تزوير الانتخابات، وألمح ترامب في المقابلة إلى أنه لا يزال يرفض الاعتراف بهزيمته، قائلا: "أعتقد أن ما حدث أمر مخز... وفي ليلة الانتخابات ومع إغلاق المراكز كنا كدولة من دول العالم الثالث، لا تعرفون مدى غضب هذا البلد وإحباط ناسه".


ترامب

أمريكا

راش ليمبو

ليمبو

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