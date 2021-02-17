تراجع هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 11531 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 2412 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14212 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4420 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3458 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي بي انفستمنتس القابضة، بنك الكويت الوطني-مصر، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

أعلنت البورصة المصرية، إعادة التعامل على أسهم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء، وذلك بعدما تم تنفيذ عملية التقسيم، لقيام شركة أوراسكوم للاستثمار بتوزيع الأسهم العادية لشركة أوراسكوم المالية القابضة، إلى الملاك المسجلين بشركة أوراسكوم للاستثمار.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية للدواجن، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، 2 مليون سهم، 1000 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، العبوات الطبية، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، أصول للوساطة في الأوراق المالية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 106.6 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 214.7 ألف سهم، 812.3 ألف سهم، 25 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية 21.4 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن مصر الوسطى 1841 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير لصناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بالم هيلز للتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 625 ألف سهم، 117.3 ألف سهم، 195 ألف سهم، 25 مليون سهم، على التوالي.

في سياق آخر أعلنت شركة السويدى اليكتريك، توقيع شركة السويدى اليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة، شركة تابعة، عقداً لصالح وزارة الكهرباء والماء بالكويت بقيمة 16.1 مليون دينار كويتي، لتنفيذ عملية تزويد وتركيب خطوط هوائية جهد 400 ك. ف لمحطة تحويل رئيسية بوبيان، وسيسهم المشروع في توفير التيار الكهربائي لمنطقة جزيرة بوبيان ومشروع ميناء مبارك الكبير أحد المشاريع المهمة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة حالياً لتطوير وتحديث النقل البحري وخلق مصادر بديلة للدخل الوطني الكويتي.