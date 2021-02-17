اليوم السابع
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تجديد حبس مالك مكتب استئجار سيارات لاتهامه بالنصب على مواطنين بالجيزة

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:36 م
تجديد حبس مالك مكتب استئجار سيارات لاتهامه بالنصب على مواطنين بالجيزة مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس مالك مكتب لاستئجار السيارات؛ 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على عدد من مالكي السيارات المستأجرة، وبيعها بعقود مزورة.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من عدد من الأشخاص يفيد تعرضهم للنصب، على يد مالك مكتب لاستئجار السيارات، وذكروا فى بلاغاتهم أن المتهم استأجر منهم سيارات ملاكي، مقابل مبلغ مالي يحصلون عليه شهريًا، إلا أنهم فوجئوا بتعرضهم للنصب وبيع المتهم للسيارات، بواسطة عقود بيع مزيفة.

 

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لصحة الاتهامات المنسوبة للمتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


مديرية أمن الجيزة

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