تجديد حبس عاطل سرق مبلغا ماليا من داخل مصنع فى القطامية 15يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مصنع فى منطقة القطامية، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تلقى قسم شرطة القطامية، بلاغا من صاحب مصنع لصناعة المثلجات ومنتجات الألبان كائن بدائرة القسم، باكتشافه كسر 2 خزينة حديدية، وسرقة مبلغ مالى من داخلها، وكذلك سرقة بعض الأدوات، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بعد الفحص تبين وجود كسر بالشباك الخلفى للمصنع وآثار عنف بالخزينتين المُشار إليها، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (أجنة حديدية، شاكوش، مفك)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الشباك، وأقر بقيامه بسرقة الأدوات وسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الخزينتين عقب تمكنه من فتحهما باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمكان إخفائهم، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.