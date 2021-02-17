اليوم السابع
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الأربعاء، 17 فبراير 2021 09:36 ص
خالد صلاح
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تايلاند تسجل 175 حالة إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 08:00 ص
تايلاند تسجل 175 حالة إصابة جديدة بكورونا كورونا
رويترز

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 سجلت تايلاند اليوم الأربعاء 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 72 أمس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 24961.

ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات عند 82 منذ ظهور الجائحة قبل عام وفقا لمركز معلومات كوفيد-19.

 


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إصابات كورونا

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