تايلاند تسجل 175 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت تايلاند اليوم الأربعاء 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 72 أمس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 24961.
ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات عند 82 منذ ظهور الجائحة قبل عام وفقا لمركز معلومات كوفيد-19.
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سجلت تايلاند اليوم الأربعاء 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 72 أمس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 24961.
ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات عند 82 منذ ظهور الجائحة قبل عام وفقا لمركز معلومات كوفيد-19.
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