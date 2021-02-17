بورصة أبوظبي تتراجع بنسبة 0.49% بجلسة الأربعاء.. ورأس المال يخسر 7.3 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.49% خاسراً 27.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5636.239 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 791.304 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 211 مليون سهم، بقيمة 1.07 مليار درهم، عبر تنفيذ 3587 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.38%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.2%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 6.52%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 5.41%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 4.07%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 4.95%، ثم سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 3.95%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.3%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 270.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.65%.

في سياق متصل أعلنت شركة ريم للاستثمار، النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت الشركة صافي خسائر بقيمة 123 مليون درهم، في حين بلغت القيمة الدفترية للشركة عن نفس الفترة 70 درهم للسهم الواحد.

في سياق آخر أعلنت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء، وتم الإطلاع على النتائج المالية غير المدققة للمؤسسة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، ومناقشة المقترحات الاستثمارية المقدمة من بنك أبوظبي التجاري.